Pelielokuvien tulvaa ei voi estää: BioShock-peleistä työstetään filmiä Netflixiin

Peleihin perustuvia elokuvia ja sarjoja julkistetaan kuin sieniä kaatosateella. Äskettäin kyseessä olivat It Takes Two sekä American McGee’s Alice, nyt kertaa tietoa saatiin BioShock-peleihin perustuvasta elokuvasta.

Tuleva raina on Netflixin, Take-Two Interactiven ja tämän 2K-tytäryhtiön yhteistyön hedelmä. Filmi saadaan aikanaan katsottavaksi Netflix-palveluun, mutta paljoa muuta tulevasta tuotannosta ei vielä sitten tiedetäkään.

BioShockit ovat ensimmäisen persoonan räiskintöjä, joissa pelaajat viedään retrofuturistisiin maailmoihin, tarkemmin sanottuna meren alla ja pilvien päällä sijaitseviin kaupunkeihin.

Sarjaan on tähän mennessä julkaistu kolme nimikettä, vuoden 2007 BioShock, vuoden 2010 BioShock 2 sekä vuonna 2013 päivänvalon nähnyt BioShock Infinite. Kääräistiinpä kolmikko vuonna 2017 yhteen pakettiinkin BioShock: The Collection -kokoelmaksi, jonka arvostelun voi lukea tämän linkin (klik) kautta.

Ajatus BioShock-elokuvasta mainittiin aikoinaan sivustomme joulukalenteriluukussa (klik). Aika näyttää, saadaanko myös muista toiveistamme aikanaan elokuvia. Alan Wakeen perustuva sarja on toki ollut kaavailussa jo jonkin aikaa.

"We all make choices, but in the end our choices make us."

Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022