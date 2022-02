Sonic-siili saa kolmannen elokuvansa – Paramount-televisiosarjakin työn alla

SEGA kertoi Sonic-siilin etenevän niin kohti kolmatta elokuvaa kuin omaa televisiosarjaakin.

Toinen Sonic-elokuva (Suomessa Sonic The Movie 2) nähdään ensi-illassa huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Luottoa menestykseen on sen verran, että kolmattakin osaa on alettu työstämään täyttä häkää. Mukaan pyritään mitä todennäköisimmin saamaan tuttu kööri Ben Schwarzin Sonicista Jim Carreyn Robotnikiin saakka. Mitään tarkempia yksityiskohtia ei toki ole vielä tässä vaiheessa paljastettu.

Sininen siili ja erityisesti Idris Elban Knuckles nähdään tulevaisuudessa myös oman live action -televisiosarjansa tähtenä. Ensi vuodelle uumoiltua projektia puolestaan työstetään Paramount+ -palveluun.

Pelirintamallakin pitelee kiirettä, julkaistaanhan aiempaa avoimemman maailman tarjoava Sonic Frontiers loppuvuodesta.