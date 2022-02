Paluu Dyyni-elokuvasta tuttuihin maisemiin tapahtuu jo tänä vuonna – ensimmäistä liikkuvaa kuvaa Dune: Spice Warsista julki

Mikäli haluaa palata kehutun Dyyni-elokuvan tutuksi tekemiin maisemiin jo ennen filmin jatko-osan saapumista, on se mahdollista Dune: Spice Wars -pelin muodossa.

Kyseessä on PC:lle julkaistava tosiaikastrategianimike Shiro Gamesilta, jonka käsialaa on muun muassa aiemmin julkaistu Northgard-strategiatuotos. "Dune: Spice Wars on ensimmäinen peli kahteen vuosikymmeneen, joka tuo pelaajat takaisin Arrakisin epävieraanvaraiseen maailmaan. Täällä pelaajien on johdettava yksi suurista ryhmistä valtaan hallitsemalla maailmankaikkeuden arvokkainta ja strategisesti tärkeintä resurssia: rohtoa", kertoo nimikkeen virallinen kuvaus.

Frank Herbertin tieteisromaaneihin perustuvasta tuotoksesta on nyt saatu ensimmäistä pelikuvaa, jonka voi katsoa alta. Nimike saapuu tänä vuonna Early Accessiin, kertoo nimikkeen Steam-sivu.