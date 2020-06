Perjantaina Fortnite pitää huolen leffaillan ohjelmasta – tarjolla Christopher Nolanin elokuva männävuosilta

Fortnite järjestää perjantaina ensimmäisen elokuvailtansa.

Pelin maailmassa on pidetty aiemmin konsertteja ja esitetty trailereita, mutta kokonaisten elokuvien katseleminen on uutta. Ensimmäiseen Party Royale -moodissa pidettävään filmi-iltamaan valikoitui katsottavaksi Christopher Nolanin elokuvia.

Tarjolla oleva teos vaihtelee alueittain ja Suomessa nähtäville saadaan The Prestige. Kyseessä on vuonna 2006 julkaistu jännityselokuva kahden taikurin välisestä mittelöstä, tähtinään muun muassa Christian Bale, Hugh Jackman ja Scarlett Johansson. Muilla alueilla elokuvana nähdään joko Batman Begins tai Inception.

Perjantaina filmin kerrotaan pyörähtävän käyntiin kello 19.00. Tarkempaa infoa löytyy pelin Party Roayale -sivulta.

Get ready for Movie Nite at Party Royale 🍿

This Friday, June 26, grab some popcorn and catch one of three full-length Christopher Nolan feature films depending on your region!

Check out showtimes and what’s playing in your country here: https://t.co/ke3bN7WYuP pic.twitter.com/4Md15S9qI2

— Fortnite (@FortniteGame) June 24, 2020