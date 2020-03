PlayApartTogether – Videopelijulkaisijat edistävät sosiaalista etäännyttämistä yhdessä WHO:n kanssa

Play Apart Together -kampanja promotoi sosiaalista etäännyttämistä.

Joukko suuria peliyrityksiä, kuten Activision Blizzard, Twitch, Riot Games, YouTube Gaming ja Unity, ovat ryhtyneet yhdessä edistämään Maailman terveysjärjestö WHO:n Play Apart Together -kampanjaa.

Kannustaakseen ihmisiä pysymään kotona karanteenin aikana, Maailman terveysjärjestö ja eräät suurimmista videopelien kustantajista käynnistivät kampanjan pelaamisen edistämiseksi. Play Apart Together -niminen operaatio on maailmanlaajuinen mainoskampanja, jonka tarkoituksena on muistuttaa ihmisiä koronaviruspandemian torjumiseksi suositelluista sosiaalisista etäisyyksistä. Osana kampanjaa tullaan peleissä näkemään erilaisia erityistapahtumia, aktiviteetteja, yksinoikeuksia, palkintoja ja muita kimmokkeita.

Peliteollisuuden aktivoinnin uskotaan olevan tehokas keino tavoittaa miljoonia ihmisiä ja lisätä tietoisuutta pandemian ehkäisyn ja hillitsemisen suhteen. "Pelijulkaisijat rohkaisevat pelaajia pysymään kaukana ja noudattamaan muita turvatoimenpiteitä, mukaan lukien käsihygienia", sanoo WHO:n edustaja Ray Chambers lausunnossaan. WHO lisäsi videopeliriippuvuuden tautiluokitukseen vuonna 2018, joten järjestön tuki on eräänlainen uuden suhteen alku. Tukemalla Play Apart Together -kampanjaa WHO toteaakin tuomitsevansa riippuvuuden, ei itse videopelejä.

Voit seurata kampanjaa eri sosiaalisissa medioissa aihetunnisteella #PlayApartTogether.

Mukana on yhteensä kahdeksantoista peliyritystä:

Activision Blizzard (World of Warcraft, Overwatch, StarCraft II)

Kabam (Marvel: Contest of Champions)

Snap Games (Snapchat)

Amazon Appstore

Maysalward (Dominoes Pro -mobiilipeli)

Twitch

Big Fish Games (Mystery Case Files -pelisarja)

Playtika (World Series of Poker)

Unity

Dirtybit (Fun Run -pelisarja)

Pocket Gems (War Dragons)

Wooga (Diamond Dash)

Glu Mobile (Diner Dash, Age of Empire III)

Riot Games (League of Legends, Valorant)

YouTube Gaming

Jam City (Harry Potter: Hogwarts Mystery)

SciPlay (Jackpot Party Casino)

Zynga (FarmVille, Draw Something, Words with Friends)





We’re at a crucial moment in defining outcomes of this pandemic. Games industry companies have a global audience - we encourage all to #PlayApartTogether. More physical distancing + other measures will help to flatten the curve + save lives. https://t.co/QhX0ssN0lH — Ray Chambers (@RaymondChambers) March 28, 2020

We’re joining @WHO and game studios around the world to #PlayApartTogether to flatten the curve of COVID-19. Games are a unique way to stay connected with friends and family, even if we can't be together physically. pic.twitter.com/MorVdfHc9H — Riot Games (@riotgames) March 28, 2020