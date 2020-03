Call of Duty: Modern Warfare 2 hyökkäsi remasteroituna PlayStation Storeen

Viime päivinä useammasta suunnasta kantautuneet huhut osoittautuivat todeksi, sillä Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered saapui juuri ladattavaksi PlayStation 4:lle.

Nimensä mukaisesti nyt julkaistu ja remasteroitu versio sisältää ainoastaan yksinpelattavan kampanjaosion vuoden 2009 hitistä, mukaan lukien pahamaineisen No Russian -tehtävän. Alkuperäisen moninpelin karttoja on kuitenkin jo saatu veloituksetta viimesyksyisen Modern Warfaren katalogia täydentämään, ja lisää on Activisionin vihjailuiden perusteella luvassa.

Noin 25 euron hintainen kampanjaosio on ajastettu PlayStation 4:n yksinoikeus, joten Xbox Onella ja PC:llä venäläisten invaasiota Yhdysvaltain maaperällä päästään ihmettelemään kuukauden päästä, tarkemmin sanottuna 30.huhtikuuta.