Conan O'Brien kuvaa talk show -ohjelmaansa hellyttävän amatöörimäisesti kotikaranteenista – kaksi jaksoa jo ulkona

Koronaviruksen vuoksi kotikaranteeniin päätynyt Conan O'Brien on päättänyt kuvata ohjelmaansa kätevästi kotoa käsin.

TBS-kanavalla rullaava talk show on tätä nykyä varsin kotikutoinen, onhan koko ohjelma kuvattu iPhone-luurilla. Mukaan on kuitenkin saatu miehen aisapari Andy Richter sekä tietysti formaattiin kuuluvia julkkisvieraita. Ensimmäisessä jaksossa nähtiin show'n vakiohauskuuttaja Adam Sandler, toisessa osassa taas vieraili Game of Thrones -tähti Sophie Turner. Myöhemmin etäyhteyden päähän on lupailtu ainakin Jesse Eisenbergiä ja Sean Hayesiä.

Hassunhauskoja Conan at Home -videoita voi kaivella Team Cocon Youtube-sivustolta, täältä.