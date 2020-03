Rayman Legends -tasohyppely nyt ilmaisjaossa Uplayssa

Uplay tarjoaa Rayman Legendsin maksutta huhtikuun 3. päivään saakka.

Ubisoftin pelisuunnittelija Michael Ancel paljastaa innovatiivisen luovuutensa myös tällä nimikkeellä. Ancelin kädenjälki nähdään muun muassa Beyond Good & Evilissä, Raving Rabbidsissa sekä ensimmäisessä Raymanissa.

Seikkailu alkaa kun Rayman, Globox ja Teensies löytävät salaperäisen teltan täynnä kiehtovia maalauksia, ja joutuvat yhtäkkiä myyttisiin uusiin maailmoihin. Liity kolmikon seuraan pelastamaan päivää hyppien, läpsien ja juosten.

Rayman Legends on Rayman-pelisarjan viides osa. Tasohyppely julkaistiin alunperin vuonna 2013, ja tuotiin PlayStation 4:lle sekä Xbox Onelle vuotta myöhemmin.

Lataa ilmainen Rayman Legends täältä.

We're giving away Rayman Legends! Head over to to Uplay to grab your FREE copy before April 3rd! https://t.co/0JQRYOhuRp pic.twitter.com/6jQXx8ejL2

— Ubisoft Uplay (@UbisoftUplay) March 31, 2020