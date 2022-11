PlayStation Plus on menettänyt jo lähes 2 miljoonaa tilaajaa uudistumisensa jälkeen

PlayStation Plus -tilaajien määrä on laskenut melkein 2 miljoonalla sen jälkeen, kun uudistettu palvelu lanseerattiin kesäkuussa.

Uutinen PS Plus -tilaajien joukkokadosta julkistettiin osana Sonyn toisen vuosineljänneksen tuloskatsausta. PS Plus -tilaukset vähenivät jo kolmannella vuosineljänneksellä peräkkäin, eikä uudistus auttanut kasvattamaan tilaajakantaa. Tämän hetkinen tilaajamäärä on 45,4 miljoonaa.

Sonyn peliosasto tienaa kuitenkin enemmän rahaa tilaajaa kohden kuin aiemmin, joten liikevaihto on kasvussa. Tämä saattaa kieliä PS Plus -palvelun käyttöön ottamien kalliimpien tilaustasojen yleistymisestä. Tarkempia erittelyjä tilausluvuista ei kuitenkaan ole julkisesti tarjolla ainakaan vielä.

Myös PlayStation Networkin kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien määrä on ollut laskussa. Tällä hetkellä PSN-käyttäjiä on 102 miljoonaa.

Sonyn julkaiseman lisäselvityksen mukaan PS Plus -tilaajien määrän vähenemiseen vaikutti nimenomaa PlayStation 4 -käyttäjien "sitoutumisen odotettua suurempi väheneminen". PS Plus -tilaajien osuuden PlayStation 5 -käyttäjien keskuudessa kerrotaan olevan huomattavasti korkeampi kuin PS4:n käyttäjien keskuudessa.

Lisää aiheesta: