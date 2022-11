Ben Stiller, John Travolta ja LeBron James lapsineen rupattelevat isyyden haasteista hulvattomalla God of War Ragnarök -mainosvideolla

Sony on pistänyt suuren vaihteen silmään God of War Ragnarök -mainoskampanjassaan, sen todistaa tuore videopätkä.

All Parents Can Relate -nimellä kulkeva mainosvideo on saanut tähdikseen näyttelijät Ben Stillerin ja John Travoltan sekä koripalloilija LeBron Jamesin lapsineen. Kratoksen sotisopaan sonnustautuneen Stillerin johtamassa keskustelupiirissä käydään läpi vanhemmuuden haasteita ja osallistujien kinkkisiä isä-lapsi-suhteita.

God of War Ragnarök julkaistaan 9. marraskuuta PlayStation 4:lle ja PlayStation 5:lle.