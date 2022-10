Phil Spencer: Xboxin viimeisimmästä suuresta pelistä on kulunut liian kauan

Microsoftin pelipuolen johtaja Phil Spencer on myöntänyt, että vuosi 2022 on ollut turhan hiljainen ensimmäisen osapuolen Xbox-pelien suhteen.

Xbox Game Studios julkaisee tänä vuonna yhteensä viisi peliä, mutta vain yksi niistä on täysin uusi sisäisesti kehitetty peli. Kyseessä olevan Obsidianin Pentimentin lisäksi kuluvan vuoden julkaisuja ovat indiestudio INTERIOR/NIGHTin kehittämä As Dusk Falls, Forza 5:n laajennus, Age of Empiresin uudelleenjulkaisu ja jo kaksi vuotta Game Preview -osastolla ollut Obsidianin Grounded.

Spencer kuitenkin lupailee, että vuodesta 2023 tulee paljon kiireisempi Xbox-pelaajille.

"Yksi asia, jonka olemme ehdottomasti kuulleet selvästi, on se, että on kulunut liian pitkä aika siitä, kun olemme toimittaneet suuren ensimmäisen osapuolen pelin", Spencer totesi Same Brain -YouTube-kanavan lähetyksessä.

Xbox-pomo lisää, että toki on olemassa tekosyitä Covidiin ja muihin tekijöihin liittyen, mutta kertoo tietävänsä, että pelialustaan investoivat ihmiset haluavat sille myös hyviä pelejä.

"Alan toimijoilla on tänä jouluna vähemmän pelejä kuin aikoihin, kun ajatellaan vain julkaisuja. Call of Duty on tulossa, God of War on tulossa - mikä on hienoa - Nintendolla on ollut hyvä vuosi. Mutta yleisesti ottaen sanoisin, että olemme olleet hieman heikoilla," Spencer summaa.

Ensi vuodelle ovat tulossa ainakin Bethesdan kehittämät ensimmäisen osapuolen Xbox-pelit Redfall ja Starfield.

