Kovasti kehuja kerännyt Return to Monkey Island marraskuun alkupuoliskon Game Pass -lisäyksissä

Microsoft on paljastanut marraskuun alkupuoliskon Game Pass -lisäykset.

Kuukauden nimekkäin tai ainakin odotetuin lisäys lienee itsensä Ron Gilbertin työstämä paluu Apinasaarelle. Positiivisen vastaanoton saanut Return to Monkey Island julkaistiin aiemmin vain PC:lle ja Switchille, mutta nyt on siis Xboxin vuoro, vieläpä kaikille Game Pass -alustoille.

Mukana on lisäksi useampikin julkaisupäivänään Game Passiin saapuva nimike. Tällaisia ovat muun muassa Football Manager 2023, Ghost Song, The Legend of Tianding sekä Obsidianin Pentiment – pitkään odoteltua Somervilleä unohtamatta.

Lisätietoja Xbox Wire -uutisesta, täältä.

1.11.

The Legend of Tianding (pilvi, konsoli, PC)

The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC)

The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC)

3.11.

Ghost Song (pilvi, konsoli, PC)

8.11.

Football Manager 2023 (PC)

Football Manager 2023 Console (pilvi, konsoli, PC)

Return to Monkey Island (pilvi, konsoli, PC)

10.11.

Vampire Survivors (konsoli)

15.11.