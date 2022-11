Amsterdamilainen hotelli näreissään räiskintävideopelin areenaksi päätymisestä – "Emme tue pelejä, jotka näyttävät kannustavan väkivallan käyttöön"

Amsterdamissa sijaitseva Conservatorium Hotel on päätynyt pyytämättä videopelin taistelutantereeksi.

Kyseinen majapaikka on rakennettu lähes prikulleen samanlaisena äskettäin julkaistun Call of Duty: Modern Warfare 2:n Tradecraft-kenttään sekä Breenbergh Hotel -moninpeliareenaan. Hotellin edustajan mukaan kyse on "ei-toivotusta huomiosta".

"Olemme panneet merkille, että Conservatorium Hotel on ei-toivotusti uuden Call of Dutyn näyttämö", kertoo hotellin johtaja Roy Tomassen de Volkskrant -sivuston mukaan. "Yleisemmin sanottuna emme tue pelejä, jotka näyttävät kannustavan väkivallan käyttöön. Peli ei millään tavalla kuvasta ydinarvojamme, ja pahoittelemme ilmeistä ja ei-toivottua osallistumistamme."

Hotellin kerrotaan harkitsevan toimia asian suhteen, joskaan niiden tarkemmasta muodosta ei ole vielä kertoa tietoja.

Infinity Ward -studion Call of Duty: Modern Warfare 2:n yksi kentistä perustuu useampaan Amsterdamin katuun, joilla myös Conservatorium Hotel sijaitsee. Pelissä hotellin nimenä on Breenbergh Hotel.

Ohessa videomateriaalia pelin Amsterdamista verrattuna tosielämän versioon.

