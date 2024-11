PlayStation-veteraani Shuhei Yoshida jättää yhtiön 31 vuoden jälkeen

Sonyn veteraanijohtaja Shuhei Yoshida on ilmoittanut jättävänsä yhtiön tammikuussa.

PlayStationin 30-vuotisjuhlaa vietetään ensi viikolla. Studion veteraani Yoshida keskusteli blogihaastattelussa urastaan, tulevaisuuden suunnitelmistaan ja parhaista pelivalinnoistaan kolmenkymmenen PlayStation-vuoden ajalta.

”Olen ollut PlayStationin mukana alusta asti, ja tämä on 31. vuoteni PlayStationin palveluksessa. Ja kun 30 vuotta tuli täyteen, ajattelin, että ehkä minun on aika siirtyä eteenpäin. Yhtiöllä on mennyt loistavasti”, Yoshida totesi. Hän lisäsi rakastavansa PS5:tä ja pelejä, joita alustalle on tulossa. Hän kertoi myös kunnioittavansa uuden sukupolven johtoa ja olevansa innoissaan PlayStationin tulevaisuudesta.

Yoshida liittyi PlayStation-projektiin vuonna 1993, vuosi ennen ensimmäisen konsolin julkaisua. Hänestä tuli Sony Computer Entertainmentin, joka nykyään tunnetaan nimellä Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (SIE), johtaja.

Uransa kohokohdaksi Yoshida nostaa Thagamecompanyn Journey-pelin. Kyseessä oli pieni, digitaalisesti jaettu peli, jonka pystyi pelaamaan läpi kolmessa tunnissa. Se voitti Vuoden peli -palkinnon AAA-jättien joukosta, luultavasti ensimmäistä kertaa alalla. Yoshida kertoi myös tarinan pelaajasta, joka löysi kyseisen pelin kautta lohtua isänsä menetykseen. Journeyn luoja Jenova Chen oli kertonut tytön kirjeestä tapahtumassa puhuessaan ja ”koko yleisö nousi seisomaan, ja koko huone täyttyi onnesta ja uskomattomasta tunteesta, että tällä pienellä pelillä voi olla niin suuri vaikutus ihmisten elämään.”