Devolver Delayed Awards 2024 juhlisti julkaisijansa parhaita ensi vuodelle viivästyviä pelejä

Devolver Digital on julkistanut nipun ensi vuodelle viivästyviä nimikkeitää, omaan omintakeiseen tyyliinsä.

Devolverin tapaan myöhästymisilmoituksia ei tehdä siihen ihan tavanomaisimpaan tapaan vaan Devolver Delayed Awards 2024:n muodossa. Juhlallisella gaalavideolla palkitaan "sankarillisimmat kehittäjät, joilla on rohkeutta ja päättäväisyyttä siirtää pelinsä seuraavalle tilivuodelle 2025".

Viimeisimmät julkaisuikkunansa sangen tyylikkäästi skippaavat: Baby Steps, Stick it to the Stickman, Skate Story sekä Volvy's Adventure DX – näiden ilmestymisajankohdista voi siis odotella lisätietoja lähempänä julkaisua.

Samaisella videolla kunnioitetaan myös kuluvalle vuodelle ehtineitä julkaisuja. Tällaisia ja myös Steam-alennukseen päätyneitä nimikkeitä ovat muun muassa Cricket Through the Ages, Pepper Grinder, Children of the Sun, Anger Foot, Crush House, The Plucky Squire, Neva sekä Sumerian Six.