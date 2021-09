Pohjoisen tuulet puhaltavat taas – God of War: Ragnarök esiteltiin upean pelikuvatrailerin kera

Vesi kielellä odotetusta God of War: Ragnarökistä nähtiin ensi kertaa pelikuvaa.

Kratos (Christopher Judge) reissaa nähtävästi tälläkin kertaa Atreuksen eli teini-ikäisen poikansa kanssa. Kolmeminuuttisella trailerilla nähdään myös muita tuttuja kasvoja, kuten Mimir.

Pelisarja on asustellut pitkään Sonyn konsoleilla, sillä kaksi ensimmäistä God of Waria julkaistiin PlayStation 2:lle, kun taas trilogian päätösosa näki päivänvalon PlayStation 3:lla. Reboottaus God of War julkaistiin puolestaan ylistävien arvosanojen kera vuonna 2018. Sarjan rohkea uudelleenkäynnistys kannatti, sillä peli on tähän päivään mennessä myynyt yli 20 miljoonaa kopiota.

Ihan heti ei uusimpaan osaan päästä käsiksi, sillä God of War: Ragnarökilla ei ole toistaiseksi julkaisupäivää. Pelistä voitaneen kuitenkin odottaa lisää uutisia viimeistään ensi vuoden puolella.