Resident Evil -luojan uusimmasta kauhupelistä Ghostwire: Tokyosta nähtiin pitkän tauon jälkeen uutta materiaalia PlayStation Showcase -tapahtumassa.

90-luvun alusta lähtien pelialalla työskennelleen Shinji Mikamin luotsaama Tango Gameworks on työstänyt teosta jo hyvän tovin, sillä peli julkistettiin ensi kertaa jo vuoden 2019 E3-tapahtumassa. Ennen kyseistä projektia studio työskenteli The Evil Within -sarjan parissa.

Ghostwire: Tokyo julkaistaan PlayStation 5:lle ja PC:lle keväällä 2022.