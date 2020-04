Pokémon GOn Suomen mestaruudesta taistellaan ensi lauantaina

Pokémon GOn kilpailullisen kentän jännitys huipentuu Suomen finaaliturnauksessa lauantaina.

Kilpailullisen Pokémon GOn kattojärjestön Silph Arenan alueelliseen turnaukseen osallistuu yli kuusikymmentä suomalaista pelaajaa. Maamme johtavien kouluttajien ajantasaisen listan kärjessä keikkuvat muun muassa Picassu, Tatti ja Leyendtrainer.

Jo viime kaudella maailman sadan parhaan pelaajan joukossa nähtiin myös suomalaisia taskuhirviömestareita. Kuluvalla kaudella Ace-tasolla kahakoi kohta jopa kymmenen kotimaista kouluttajaa. Pokémon GOn pelaaja vastaan pelaaja -mittelöt ovat nostattaneet suosiotaan Suomessa, ja turnauksia on järjestetty useita joka kuukausi.

Pokémon GO Helsingin järjestämä suomenmestaruuskilpailu on olosuhteista johtuen tänä vuonna täysin virtuaalinen. Koko karkelo striimataan livenä Pokémon GO PVP Suomen YouTube-kanavalla. Striimiohjelma käynnistyy puolta tuntia ennen kisojen alkua.

Pokémon GO -kilpapelaamisen Suomen finaaliturnaus järjestetään lauantaina 25. huhtikuuta, kello 17 alkaen.

One week to go for Finland's this season Regionals! Cant wait to make it happen with @pvp_suomi ja @PoGoHelsinki 😎💪#PokemonGO #2020Regionals #Battlers #SilphGG #SilphArena pic.twitter.com/k3RUcxN7RU

— Nikl3_ (@Nikl3_) April 19, 2020