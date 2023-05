PS Plus Collection -pelivalikoima sulkeutuu tänään PS5:llä – nappaa ilmaispelit äkkiä talteen

Tänään on viimeinen päivä, jona PS5:n PlayStation Plus -tilaajat voivat lunastaa 19 ilmaispeliä digitaaliseen kirjastoonsa.

Sony lopettaa PS Plus Collection -pelivalikoiman. Palvelu tarjosi maksuttomien PS4-pelien kirjaston PS5-omistajille, jotka olivat myös maksullisen PlayStation Plus -tilauspalvelun jäseniä. Tämän uutisen kirjoittamishetkellä pelit ovat vielä lunastettavissa, mutta niiden mukana on viesti, joka varoittaa kyseessä olevan viimeisen tilaisuuden.

Pelaajat voivat jatkaa talteen ottamiensa PS Plus Collection -pelien pelaamista sulkemispäivän jälkeenkin, kunhan PS Plus -tilaus on voimassa.

Vielä tällä hetkellä napattavissa olevat PS Plus Collection -pelivalikoiman nimikkeet ovat:

