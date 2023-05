Xboxin Phil Spencer myöntää konsolisotien olevan ohitse: "Hävisimme tärkeimmän konsolisukupolven"

Xboxin Phil Spencer puhui avoimesti Xcastin vieraana ohjelman uusimmassa podcastissa. Raskaan keskustelun aikana käsiteltiin niin Redfallin epäonnistumisia kuin Xboxin tulevaisuutta Game Passin parissa.

Valtaosa keskustelu paneutuu Activisionin ja Bethesdan hankintoihin, jotka ovat olleet näkyvästi uutisissa viime vuosina. Spencer myöntää Redfallin julkaisun olleen kova paikka ja pettymys monilta osin.

Isoimman pommin Spencer tiputtaa noin puolivälissä keskustelua, kun hän lataa kaunistelematta konsolisukupolvien voittajista ja häviäjistä.

"Me hävisimme edellisen konsolisukupolven. Juuri sen tärkeimmän, jolloin kaikki alkoivat rakentaa digitaalisia pelikirjastojaan", Spencer kertoo.

"Me emme enää ole kilpailussa Sonyn tai Nintendon kanssa konsolien myynnissä. Meillä ei ole mitään ratkaisua tai keinoa, joka olisi meille voitto. Tiedän sen herättävän vihaa monissa, mutta se on totuus".

"Totuus on kuitenkin se, että moni toimittaja haikailee vielä takaisin aikaan jossa kaikki oli fyysistä ja jokainen konsolisukupolvi aloitti puhtaalta pöydältä, ja ihmiset saattoivat vaihtaa koko alustan toiseen. Se aika ei koskaan tule palaamaan. Vaikka Starfield olisi arvosteluissa 11/10 -tason peli, ei ole enää maailmaa, jolloin se saisi ihmiset myymään PS5-konsoleitaan ja ostamaan Xboxeja. Niin ei tule tapahtumaan".

Spencer ei kuitenkaan näe tulevaisuutta synkkänä.

"Digitaalinen jatkuvuus on tärkeää. Visiomme on se, että jokainen Xboxin käyttäjä tuntee itsensä ensimmäisen luokan kansalaiseksi. On tärkeää, että tuntevat he investointinsa rahansa arvoiseksi. Meillä on jokaisen neljänneksen aikana tulossa pelejä, jotka tulevat ilahduttamaan ihmisiä, vaikka ne eivät olisikaan kaikille".

Koko keskustelun voi katsoa ylläolevasta Youtube-linkistä.