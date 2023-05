Sony sulkee kehutun Concrete Genien luoneen PixelOpus-studionsa

Sonyn PixelOpus-studio sulkee ovensa lopullisesti.

Vuonna 2014 perustetun kalifornialaisstudion kättenjälkeä voi ihastella Entwinedissä ja sittemmin kehujakin keränneessä Concrete Geniessä. Vuonna 2021 PixelOpus kertoi työstävänsä PlayStation 5 -nimikettä yhdessä Sony Pictures Animationin kanssa – kyseisen projektin tilanteesta ei ole tällä haavaa tietoa.

KonsoliFINin neljän tähden Concrete Genie -arvostelun voi lukea täältä.

Dear friends, our PixelOpus adventure has come to an end. As we look to new futures, we wanted to say a heartfelt thank you to the millions of passionate players who have supported us, and our mission to make beautiful, imaginative games with heart.

We are so grateful! ❤️🙏 pic.twitter.com/rQO2Cgvhnq

— PixelOpus (@Pixelopus) May 5, 2023