Puolentoista tunnin dokumentti kertoo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobylin kehitystyöstä, mutta ennen kaikkea sodan kauhuista

Xbox on julkaissut mammuttimaisen dokumentin S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobylin tuskallisesta kehitystaipaleesta.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl julkistettiin vuonna 2018 ja tuolloin julkaisun oltiin laskettu tapahtuvan joulukuussa 2022. Kohtalo kuitenkin heitti kapuloita GSC Game World -studion rattaisiin naapurimaa Venäjän aloittaessa helmikuussa 2022 vielä tänäkin päivänä jatkuvan julman hyökkäyssodan Ukrainan maaperälle.

Puolentoista tunnin War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 -dokumentissa käydään läpi sinnikkään kehittäjäporukan edesottamuksia sodan runtelemassa Ukrainassa – vieläpä varsin henkilökohtaisella tasolla. Osa GSC Game Worldin henkilökunnasta pakeni Unkariin, toiset Tsekkiin, osa puolestaan jäi puolustamaan reviiriään omalle maaperälle. S.T.A.L.K.E.R. 2:n kehitys on koskettavan dokumentin perusteella ollut enemmän kuin haasteellista, mutta niin vain valmista on hiljalleen tulossa.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl julkaistaan 20. marraskuuta PC:lle ja Xbox Series X|S:lle – myös suoraan Game Passin valikoimiin.