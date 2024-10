KonsoliFIN Podcast #213: Indiana Jones ja suuri keramiikkakisa

Varoitus! On se aika vuodesta, kun podcastissamme puhutaan levveesti.

Etästudioon saapuvat ylläpidon Pohjois-Pohjanmaan vahvistukset Tarja Porkka-Kontturi ja uutisjefe Jaakko Herranen! Juontajana toimii tuttuun tapaan etelän vetelehtijä Niko Lähteenmäki.

Uutisosiossa perehdytään tällä kertaa muun muassa MOUSE: P.I: for Hire -räiskintään, joka ihastuttaa panelisteja 30-lukulaisella ulkoasullaan. Puhetta riittää myös taannoisesta Xbox Partner Previewistä, minkä lisäksi castilaiset käyvät läpi loppuvuoden odotetuimpia nimikkeitä.

Mediakörnerissä puolestaan puhuttaa jälleen Game of Thrones, joka on edennyt Nikon olohuoneessa kolmannen kauden viimeiseen jaksoon saakka. Tarja on puolestaan katsonut uutta Pingviiniä sekä "jotain keramiikkakisaohjelmaa" äänettömällä, jossa puhutaan ehkä ruotsia. Pelien osalta puheet keskittyvät erityisesti uunituoreeseen roolipelieepokseen Metaphor: ReFantazioon, uuteen World of Warcraft -lisäriin sekä Inscryptioniin, joka on vienyt Jaakon aivan mennessään.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 24.10.2024.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

Kuuntele jakso Spotifysta!

Kysymyksiä voi lähettää: