Amazon Prime Video -sarja Like a Dragon: Yakuza sai uuden trailerin

Amazon julkaisi uuden trailerin Prime Video -sarjalle Like A Dragon: Yakuza. Pätkän voi katsoa uutisen lopusta.

Like A Dragon: Yakuzan virallisen kuvauksen mukaan japanilainen toimintadraama sukeltaa yakuzan synkkään alamaailmaan. Sen kerrotaan tutkivan perheen yleismaailmallista teemaa, joka ei liity ainoastaan sukulinjaan vaan myös yakuza-pomojen ja heidän alaistensa, orpojen ja heidän huoltajiensa sekä mentoreiden ja oppilaiden välisiin siteisiin. Koko sarjan tarina sijoittuu kuvitteelliseen Kamurochon kaupunkiin vuosina 1995 ja 2005.

Lokakuun 24. päivänä starttaavan Like A Dragon: Yakuza -sarjan ovat ohjanneet Masaharu Take ja Kengo Takimoto. Pääosassa on Ryoma Takeuchi (Kamen Rider Drive), joka näyttelee itse Kiryu Kazumaa.

