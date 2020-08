Rainbow Six Siegen seuraava hahmo on Splinter Cellin Sam Fisher

Splinter Cellin Sam Fisher palaa eläkkeeltä toimiakseen Tom Clancy's Rainbow Six Siegen seuraavana uutena operaattorina.

Siegen tuleva pelihahmo Zero esiteltiin tuoreella Rainbow Six Siege: Operation Shadow Legacy -trailerilla. Zero-nimen takana on selvästi itse Sam Fisher. Hänen aseessaan nähdään Samin kakkuloista tutut kolme vihreää ledivaloa.

Operation Shadow Legacyn täydellinen julkistus tapahtuu NA-Mini Major -turnauksessa 18. elokuuta. Finaalikisoja voi seurata osoitteessa twitch.tv/rainbow6.

Sam Fisher tullaan näkemään myös Tom Clancy's Elite Squad -mobiilipelissä, joka julkaistaan 27. elokuuta.

