The Last of Us Part II saa kaksi uutta pelimoodia – herkkua erityisesti haasteesta pitäville

The Last of Us Part II on saamassa lisää haastetta kahden uuden vaikeustason, tai oikeastaan pelimoodin, myötä.

Tarkkasilmäiset bongasivat uudet pelimoodit The Last of Us Part II:n Trophy-listauksesta. Näistä Grounded poistaa kokonaan pelin HUD-näkymän ja kuuntelumoodin, vaikeuttaa vihollisia sekä karsii ympäristöstä kerättäviä resursseja. Asetuksista päälle pistettävä Permadeath taas haastaa pelaajat läpäisemään kampanjan päätymättä kertaakaan manan maille. Kuten odottaa saattaa, kumpaisestakin läpipeluusta tipahtaa tilille Trophy.

The Last of Us Part II on saatavilla PlayStation 4:lle. KonsoliFINin arvosteluja on linjoilla jo kaksin kappalein, ilman spoilereita ja spoilereiden kera.