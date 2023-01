Ubisoft perui kolme julkistamatonta peliprojektia – Skull and Bones myöhästyy jälleen kerran

Ubisoft on vahvistanut peruneensa peräti kolme vielä julkistustaan odottelevaa peliprojektia.

Ubisoftin päätös perua kolme kehitteillä olevaa peliä juontaa juurensa yhtiön edellisen vuosineljänneksen heikkoon tulokseen. Pettymyksen ovat aiheuttaneet ainakin Mario + Rabbids: Sparks of Hope sekä Just Dance 2023, jonka myötä kaikkia tulevia projekteja on päätetty harkita aiempaa tarkemmin – aiemminhan ranskalaisjätti perui jo Splinter Cell VR:n, Ghost Recon Frontlinen sekä kaksi julkistamatonta peliä.

Peruttujen nimikkeiden lisäksi ikuisuuksia työstetyn Skull and Bonesin ilmoitettiin viivästyvän jälleen kerran. Vuonna 2017 paljastettu piraattiseikkailu on rypenyt kehityslimbossa pian kymmenen vuotta, uuden julkaisupäivän ajoittuessa tilivuoden 2023-2024 alkupäähän.

