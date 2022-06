Resident Evil 4 palaa ensi vuonna uusversion voimin – julkaisupäivä vahvistui debyyttitrailerin kera

Capcom paljasti taannoisessa State of Play -lähetyksessä Resident Evil 4:n uusversion olevan tekeillä.

Japanilaisyhtiön mukaan julkaisun tavoitteena on luoda uusimpien suuntausten mukainen selviytymiskauhuseikkailu, joka säilyttää alkuperäisen pelin hengen. Modernisoitujen grafiikoiden ja kontrollien ohella myös tarina kokee muutoksia, joskin draaman kaari on edelleen samansuuntainen, eli päähenkilö Leon S. Kennedyn tehtävänä on pelastaa Yhdysvaltain presidentin tytär hämärän oloisesta eteläeurooppalaiskylästä.

RE4 saa myös PlayStation VR2-tuen, joskin sisällön laajuudesta ei vielä paljastettu yksityiskohtia.

Alun perin Gamecubelle ja PlayStation 2:lle vuonna 2005 julkaistu klassikkoseikkailu tehdään alusta alkaen uusiksi aiemmin ilmestyneiden Resident Evil 2:n ja 3:n uusversion tapaan. Resident Evil 4 on määrä julkaista 24. maaliskuuta 2023 PlayStation 5:lle, Xbox Seriesille ja PC:lle.

