Seuraava Horizon-peli tuleekin PlayStation VR2:lle – ensimmäinen traileri julkaistiin

Sony esitteli taannoisessa State of Play -lähetyksessään tulevan PlayStation VR2:n pelinimikkeitä, joukossaan Horizon Call of the Mountain.

Horizon Call of the Mountainin protagonistina ei seikkailekaan aiemmista peleistä tuttu Aloy, vaan uusi tuttavuus Ryas. Entisen Shadow Carja -heimolaisen kerrotaan hallitsevan erityisesti kiipeilyn ja jousiammunnan, mikä luonnollisesti sopinee mainiosti juuri VR-miljööseen. Mukana on toki myös robottiotuksia lahdattavaksi, kuten asiaan kuuluu. Matkan varrella tavataan uusia ja vanhoja tuttavuuksia – kuuleman mukaan myös itse Aloy kohdataan seikkailun edetessä.

Lisätietoja Horizon Call of the Mountainista kuin myös Horizon Forbidden Westin juuri ilmestyneestä jättipäivityksestä voi lueskella PlayStation Blog -sivustolta, täältä.

Guerrillan ja Firespriten kehittämän Horizon Call of the Mountainin saati PlayStation VR2:n julkaisuaikataulu on edelleen hämärän peitossa.