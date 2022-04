Rogue-liteä ja tarinavetoista mysteriaa – Epic Games Storen seuraavat ilmaispelit paljastuivat

Epic Games Storen ilmaispelit vaihtuvat taas ensi viikolla ja uudet tulokkaat ovat nyt julki.

Rogue Legacy ja The Vanishing of Ethan Carter ovat ladattavissa ilmaiseksi Epicin kauppapaikalta 7.-14. huhtikuuta välisenä aikana.

Kehittäjä ja julkaisija Cellar Door Games kuvailee Rogue Legacya sukututkimukselliseksi rogue-liteksi, jossa kuka tahansa voi olla sankari. Aina kun pelaaja kuolee, hän saa lapsensa seuraajakseen. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen. Yksi lapsi voi olla esimerkiksi värisokea ja toinen voi kärsiä huimauksesta.

The Vanishing of Ethan Carter puolestaan on The Astronautsin kehittämä ja julkaisema ensimmäisen persoonan tarinavetoinen mysteeripeli. Se keskittyy täysin tutkimiseen ja löytämiseen eikä sisällä minkäänlaista taistelua tai räjäyttelyä.

Pelit korvaavat City of Brassin, joka on Arabian Nightsista inspiraationsa saanut ensimmäisen persoonan toimintaseikkailu BioShockin vanhemmilta kehittäjiltä, ja Creative Assemblyn Total War: Warhammerin. Näistä molemmat voi siis napata maksutta 7. huhtikuuta asti.

Epic Games Storen ilmaispelisivulle voi klikata itsensä tästä.