Epicin ilmaispelit menivät torstaiseen tapaansa vaihtoon – ensi viikonkin nimikkeet selvillä

Epic Games Storen ilmaispelikaksikko on mennyt torstaiseen tyyliinsä vaihtoon.

Epicin kaupasta voi napata seuraavan viikon ajan maksutta kovalevylle joko Rogue Legacyn tai The Vanishing of Ethan Carterin. Ensiksi mainittu on rogue-lite-toimintaa muutaman vuoden takaa, siinä missä Ethan Carterin mysteeriä on kehuttu yhdeksi parhaimmista niin sanotun kävelysimulaattorigenren edustajista. Kaksikon voi pistää lataukseen täältä.

Ensi viikolla, 14. huhtikuuta, tarjolle saapuu strategiahitti XCOM 2 sekä nimihirviö Insurmountable.

