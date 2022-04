Rogue Legacy 2:n versio 1.0 sai julkaisupäivämäärän huhtikuulle.

Rogue Legacy 2 on ollut pelattavissa Steamin Early Accessissa kesästä 2020 asti, mutta tänään saapuneen trailerin myötä versio 1.0 on vihdoin saanut julkaisupäivämääränsä. Vaikka video onkin suurimmaksi osaksi animaatiota, on faneille tarjottu kymmenen sekuntia oikeaa pelikuvaakin.

Trailerin lopussa näytöltä paljastuu julkaisupäivä 28.4.2022.