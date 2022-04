Jymypaukku: Monkey Island -pelisarja tekee paluun Ron Gilbertin johdolla, vieläpä tänä vuonna

Monkey Island -pelisarja tekee paluun, kertovat viikon kenties yllättävimmät uutiset.

Seikkailupelisarjan luoja Ron Gilbert on paljastanut Twitterissä työstäneensä uutta nimikettä studioineen kaikessa hiljaisuudessa viimeiset kaksi vuotta. Nimen Return to Monkey Island -saanut peli julkaistaan vielä tämän vuoden aikana. Trailerin tulevasta voit katsoa alempaa.

Devolver Digital -julkaisijan twiitti osaa kertoa, että tuleva seikkailu jatkuu siitä, mihin vuoden 1996 Monkey Island 2: LeChuck's Revenge jäi. Tämä tarkoittanee, että tätä seuraavien pelien tapahtumat sivuutetaan täysin tai tuleva nimike sijoittuu näiden pelien tapahtumien väliin. Huomattavaa on, että Gilbert ei ollut pelisarjan tekijätiimissä kakkososan jälkeen.

Monkey Island -pelisarjasta ei olla kuultu mitään vuosikausiin. Sarjan viimeisin julkaisu on vuonna 2009 julkaistu Telltale Studiosin Tales of Monkey Island. Unohtaa ei kuitenkaan sovi easter egg -viittauksia pelisarjaan Sea of Thieves -pelissä. Näistä voit lukea lisää viimevuotisesta uutisestamme (klik).

Gilbert toisaalta vihjaili uudesta Monkey Island -pelistä aprillipäivänä omalla Grumpy Gamer -sivustollaan.

"Grumpy Gamer -blogi on ollut 18 vuoden ajan vailla aprillipiloja, koska kyseessä on typerä perinne", alkaa kyseisen päivän teksti. "Joten sekoitan asioita hieman, käytän tilaisuutta hyväkseni ja ilmoittaa, että olen päättänyt tehdä uuden Monkey Islandin."

Eipä tullut sivustolle aprillipilaa tänäkään vuonna.

Return to Monkey Islandin tarkempi julkaisuajankohta sekä julkaisualustat eivät ole vielä selvillä.