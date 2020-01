Rogue Onen käsikirjoittaja haluaa kirjoittaa tarinan Control-elokuvaan – Remedy kiinnostunut ajatuksesta

Menestystä niittäneestä Control-pelistä esitettiin mielenkiintoinen kysymys elokuvamaailmaa ajatellen. Tästä saatiin viitteitä Twitterissä käydyn sananvaihdon seurauksena.

Rogue Onen käsikirjoittaja Gary Whittalle esitettiin Twitterissä kysymys, joka kuuluu "Mikä videopeli soveltuisi parhaiten elokuvaksi asti? Tekisitkö sinä käsikirjoituksen siihen?".

Whittan vastaus on korostetusti kirjoitettu "Control. Ja kyllä", kuten alla olevasta twiitistä on nähtävissä. Twiitin jatkoksi Thomas Puha on tägännyt Whittan tilin ja vastauksena ytimekäs "Jutellaan".

Kyseessä on vain ilmoille heitetty ajatus, mutta tämä on kiinnostava ensiaskel elokuvamaailmaa ajateltaessa.

Remedyn Control keräsi runsaasti huomiota viimevuotisessa The Game Awards -gaalassa, sillä peli oli tuolloin ehdolla peräti kahdeksassa palkintokategoriassa. Monelle peliharrastajalle Control tuli ikään kuin puskista, sillä sosiaalisessa mediassa näkyi monia kommentteja pelaajilta, jotka eivät vielä tunteneet nimikettä ennen isojen pelimedioiden huomiota.

Control sai tunnustusta myös IGN:ltä, joka nimesi sen vuoden 2019 parhaaksi peliksi ja samaan lopputulokseen päätyivät myös Game Informer, Electronic Gaming Monthly ja GamesRadar+.

KonsoliFIN arvosteli Controlin kahdesti. Arvostelut löydät näistä kahdesta linkistä.