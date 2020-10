SEGA jakaa useita pelejään ilmaiseksi Steamin kautta

SEGA juhlistaa 60-vuotissyntymäpäiviään tarjoamalla useita pelejään alennetuin hinnoin sekä täysin ilmaiseksi.

Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan erilaisia minipelejä ja erikoisnimikkeitä. Yksi niistä on Streets of Ragen ja Yakuzan yhteen sulauttava Streets of Kamurocho, jonka voi ladata ilmaiseksi rajoitetun ajan.

Steam- ja SEGA-tilit toisiinsa linkittämällä saa omakseen alunperin Sega Saturnille vuonna 1996 ilmestyneen Nights into Dreamsin.

Maksutta saatavilla olevat nimikkeet ovat:

Sonic the Hedgehog 2 (19. lokakuuta saakka)

Armor of Heroes (15.–19. lokakuuta)

Endless Zone (16.–19. lokakuuta)

Streets of Kamurocho (17.–19. lokakuuta)

Golden Axed (18.–19. lokakuuta)

Koko SEGAn juhlatempauksen sisältö on nähtävillä sille omistetulla Steam-sivulla sekä SEGAn omalla 60-vuotissivustolla.

► Sonic the Hedgehog 2:n voi nyt lunastaa ilmaiseksi