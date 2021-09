Alan Wake Remastered näyttäisi tekevän tuloaan myös Nintendo Switchin valikoimiin

Alan Wake Remastered saatetaan nähdä myös Nintendo Switch -hybridimasiinalla, vihjailee Brasilian ikärajaviraston tietokanta.

Alkujaan vuonna 2010 ilmestyneen Alan Wake -säikyttelyn ehostetun painoksen on toistaiseksi varmistettu saapuvan ainoastaan PC:lle ja PlayStation- ja Xbox-tuoteperheille. Merkintä on sittemmin kuitenkin poistettu vähin äänin Brasilian Classificação Indicativa -viraston tietokannasta, mutta tokihan moisesta ehdittiin napata jo kuvakaappaus ainakin VGC-sivuston toimesta. Remedy on aiemmin tuonut Switchille Control-hittipelinsä, joskin ainoastaan pilvestä striimattavana versiona.

Kaiken Alan Wake -sisällön niputtava Remastered-versio julkaistaan lokakuun 5. päivä.

