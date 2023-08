Seuraava The Elder Scrolls -peli on kehityskaarensa alkupäässä – seuraavia uutisia aiheesta odotellaankin vielä vuosia

The Elder Scrolls VI näyttäisi olevan vielä vuosien päässä valmistumisesta, vihjailee Bethesda.

Starfieldin kanssa loppusuoralla oleva Bethesda julkisti seuraavan Elder Scrolls -pelin vuoden 2018 E3-messujen yhteydessä. Odotettu jatko-osa on tästä huolimatta edelleen varhaisessa kehitysvaiheessa ja lisätietoja saadaan Bethesdan Pete Hinesin mukaan odotella vielä pitkät tovit. Tarkemmin sanottuna uutisia aiheesta kuullaan vasta vuosia ensi viikolla ilmestyvän Starfieldin julkaisun jälkeen – mahdollista julkaisuaikaa tai alustoja lienee siis tässä vaiheessa täysin turha edes arvuutella.

Pitkäikäisen sarjan edellinen osa The Elder Scrolls V: Skyrim julkaistiin alkujaan marraskuussa 2011 PC:lle, Xbox 360:lle sekä PlayStation 3:lle. Sittemmin pelistä on saatu versiot lähes kaikille kuviteltavissa oleville alustoille.

Bethesdan kuviot ovat selvillä siis kauas tulevaisuuteen, sillä Todd Howard on ehtinyt jo vahvistaa, että studion seuraava nimike The Elder Scrolls VI:n jälkeen on jälleen Fallout. Moisen julkaisu on siis kuitenkin laskutavasta riippuen vielä vähintäänkin reilun kymmenen vuoden päässä.

Bethesdan jättimäinen scifi-eepos Starfield julkaistaan PC:lle ja Xbox Series S|X:lle syyskuun 6. päivä.

