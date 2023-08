Rayman on palannut – Mario + Rabbids Sparks of Hopen kolmas lisäsisältöpaketti saapui tuoreen laulantaa sisältävän trailerin saattelemana

Kauan siitä on kulunut. Ubisoftin Rayman-hahmon viimeisimmmästä pelistä nimittäin. Jonkin sortin odotus on nyt kuitenkin ohi, sillä raajaton hahmo on saapunut Mario + Rabbids Sparks of Hope -seikkailuun osana maksullista lisäsisältöä.

Nimen Rayman in the Phantom Show saanut lisäsisältöpaketti on nyt saatavilla Switch-peliin. Julkaisua saattelee uusi traileri, joka esittelee hahmoa, televisiotuotantomaista juonikuviota sekä pelattavien hahmojen kykyjä. Tämän liikkuvan kuvan, jolla kuullaan myös laulantaa, voi katsoa alempaa.

Mario + Rabbids Sparks of Hope sai sivustomme arvostelussa kosolti kehuja. Kyseistä arviota pääsee lukemaan tämän linkin kautta: Antaisitko sinä putkimiesten ja jänisten toimia galaksin vartijoina? Kannattaisi.

Keskustelualueemme peliä koskevaan ketjuun pääsee puolestaan klikkaamalla tästä.

Lisää aiheesta: