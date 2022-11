Seuraavan Mass Effectin kehitystyö etenee oikein mukavasti – Liaran salainen ääniviesti kätkeytyi kiusoitteluvideoon

Mass Effect -sarja saa jatkoa kehitystyön edetessä BioWaren mukaan varsin mainiosti.

Marraskuun seitsemännen päivän (N7) kunniaksi julkaistu blogahdus kertoo odotetun pelin esituotannon etenevän erittäin hyvin. Niin BioWaren Mass Effect -kehittäjäveteraanit kuin uudet tulokkaatkin suunnittelevat paraikaa yhteistuumin tulevan pelin hahmoja ja maisemia – aiemmista peleistä tuttuja ja täysin uusia. Konseptitaidekuvassa nähdään rakenteilla oleva Mass Relay -asema.

Tämän lisäksi julkaistiin todella lyhyt härnäkevideo, piilotetun ja sittemmin selvitetyn ääniviestin kera. Kyseisellä audiopätkällä kuullaan sarjan kaikissa osissa nähty ja myös tulevassa pelissä oleva Liara T'Soni, joka tuumailee osapuilleen seuraavaa: "I can see it... How did we miss this? Exactly, the Council will be furious... although they should know by now not to underestimate human defiance". Salaamattoman viestin voi kuunnella uutisen lopun Twitter-upotuksesta.

Seuraavan Mass Effectin alustoista saati julkaisuajankohdasta ei ole vielä tietoa – virallinen nimikin antaa vielä odotuttaa itseään.