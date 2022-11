Tukku Gran Turismo -elokuvan näyttelijöitä julki – mukana muun muassa entinen Spice Girls -tähti ja Marvel-elokuvista tuttu näyttelijä

Gran Turismo -pelien ympärille sijoittuvan elokuvan näyttelijäkaarti on selvillä.

Tosielämän tapahtumiin perustuva teos keskittyy teini-ikäiseen Gran Turismo -pelaajaan, joka pääsee väläyttämään taitojaan aidossa autokisassa. Nuorukaista esittää tulevassa rainassa Archie Madekwme (Midsommar).

Päähahmon vanhempina toimivat uuden julkistuksen mukaan Djimon Hounsou (Blood Diamond, Guardians of the Galaxy) sekä entinen Spice Girls -tähti Geri Halliwell-Horner. Mielenkiintoisena sivuhuomiona todettakoon, että Halliwell-Hornerin aviomies Christian Horner, entinen kilpa-ajaja, toimii tällä hetkellä Red Bullin Formula 1 -tiimissä.

Muun muassa Stranger Things -sarjassa nähty David Harbour nähdään eläköityneenä kilpa-ajajana, josta tulee päähahmon mentori. Orlando Bloom (Pirates of the Caribbean, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) puolestaan nähdään markkinointimiehenä, kun taas Darren Barnet (Never Have I Ever) on päähahmon kilpakumppanin kengissä. Muissa rooleissa nähdään Daniel Puig, Josha Stradowski ja Thomas Kretschman.

Filmin ohjaajana toimii muun muassa District 9:n ja Elysiumin ohjannut Neill Blomkamp. Teoksen tarina perustuu Lucas Ordóñeziin, joka todella pääsi videopelitaituruutensa avulla kilpa-ajajaksi. Enemmän hänestä voi lukea vuoden 2009 uutisestamme.

Viimeisin Gran Turismo -ajopelisarjan julkaisu on aiemmin tänä vuonna PlayStation-konsoleilla nähty Gran Turismo 7.

