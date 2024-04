Seuraavan Switch-konsolin julkistus ei tapahdu ainakaan elokuun Gamescom-messuilla

Nintendo on vahvistanut jättävänsä tulevat Gamescom-messut kokonaan väliin.

Maailman suurin pelitapahtuma Gamescom pidetään vuosittain Kölnin valtavissa messuhalleissa. Nintendo onkin aiemmin ollut tapahtumassa aktiivisesti mukana, mutta tällä kertaa japanilaisjätti ei harkinnan jälkeen ole mukana messuhumussa.

Innokkaimmat ovat ennakoineet Nintendon jopa paljastavan seuraavan Switch-konsolinsa Gamescomissa. Koska E3-messujakaan ei tätä nykyä ole olemassa, hoitanee Nintendo odotetun konsolinsa esittelyn jotain muita reittejä pitkin – kenties omassa Direct-lähetyksessään.

Nintendon seuraavan konsolin julkaisuaikataulusta ei ole vielä toistaiseksi tietoa, mutta moisen on huhuiltu tapahtuvan ensi vuoden alkupuolella. Nykyinen perusmallin Switch on julkaistu alkujaan maaliskuussa 2017, sittemmin konsolista on saatu myös Lite- ja OLED-mallit.

Gamescom 2024 pidetään aikavälillä 21.8.-25.8.2024. Lisätietoja tapahtuman kotisivuilla, täällä.