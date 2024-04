Rayman-sankari tekee paluun, joskaan ei videopelissä – tulevaa lautapelikisailua suositellaan kaikille ikävuosien 7–77 välillä

Ubisoftin ikoninen Rayman-sankari tekee viimein paluun. Comeback ei kuitenkaan tapahdu videopelin muodossa, sillä raajaton töyhtöhyyppä nähdään myöhemmin tänä vuonna lautapelin tähtenä.

"Liity suosikkisankariesi kanssa eeppiseen kilpailuun, [jossa] vältät vaaroja ja pelastat Teensiet", kertoo Rayman the Board Gamen kuvaus. Lautapelin lupaillaan tarjoavan jännittävää toimintaa 2-5 pelaajalle, jotka sijoittuvat ikähaarukassa välille 7–77.

Julkaisuajankohdaksi tälle huville lupaillaan kuluvan vuoden kolmatta neljännestä.

Viimeisin Raymanin oma varsinainen pelijulkaisu on vuoden 2013 Rayman Legends, jonka jälkeen hahmo on tähdittänyt muutamaa mobiiliteosta. Lisäksi sankari nähtiin vierailemassa Mario + Rabbids Sparks of Hope -pelin lisäsisällössä, joka ei saanut sivustollamme kovin suuria kehuja. Aatokset kyseisestä viihdykkeestä voi lukea tämän linkin kautta: Jos Raymanin paluu olisi mauste, olisi se jauho – arviossa Mario + Rabbids Sparks of Hopen lisäsisältö.

