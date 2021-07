Tango Gameworks joutuu siirtämään Ghostwire: Tokyon julkaisua ensi vuoteen.

Nykyisin osa Xbox Game Studiosin studioarsenaalia oleva The Evil Within -kehittäjä Tango Gameworks haluaa taata henkilökuntansa hyvinvoinnin, joten Ghostwire: Tokyo väännetään valmiiksi kaikessa rauhassa. Uudeksi julkaisuhaarukaksi on määritelty vuoden 2022 alkupuoli.

Ghostwire: Tokyo julkaistaan ainakin aluksi PC:lle sekä PlayStation 5:lle, myöhemmin todennäköisesti myös Xbox-alustalle.

