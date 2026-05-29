Shovel Knight -studion uusi peli nousi vuoden arvostetuimmaksi – Mina the Hollower kerää ylistystä

Mina the Hollower nousi vuoden parhaiten arvioiduksi peliksi ennen julkaisuaan.

Yacht Club Gamesin uusi toimintaseikkailu Mina the Hollower on noussut Metacriticissä vuoden korkeimmalle arvioiduksi peliksi 92 pisteen keskiarvolla. Hiiriseikkailu jätti taakseen muun muassa pelit Forza Horizon 6, Pokémon Pokopia, Resident Evil Requiem ja Mewgenics.

Retrohenkinen 2D-seikkailu rahoitettiin joukkorahoituksella vuonna 2022, ja studion johtaja Sean Velasco kuvaili peliä aiemmin jopa “kaikki tai ei mitään” -julkaisuksi studiolle.

KonsoliFINin arviossa Niko Lähteenmäki kehuu erityisesti pelattavuutta ja retrotyyliä: “Pelillisesti homma rokkaa alusta alkaen todella hienosti, ja Game Boy Color -estetiikkaan nojaava audiovisuaalinen tyyli on tällaiselle retrosedälle mannaa.”

Mina the Hollower julkaistaan tänään 29. toukokuuta Nintendo Switchille, Nintendo Switch 2:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Series S/X:lle ja PC:lle.

