KonsoliFIN Podcast #229: Putoamisvaara

Vaikka kesä lämmittää jo, ei dynaaminen podcast-kaksikko malttanut vielä(kään) jäädä kesätauolle. Jakson juontajana toimii Niko Lähteenmäki ja kaverina studiossa on tuttuun tapaan Petri Leskinen!
Aloitamme juttutuokion käymällä hiukan läpi viimeisimpiä kuulumisia sekä pitkästä aikaa jutellaan vähän myös urheilusta. Uutiskatsauksessa keskustellaan tänään muun muassa taannoin Helsingin Messukeskuksessa järjestetystä Arctic Lights Comic Conista, Finnkinon uudesta kuukausipassista sekä ex-Housemarque Harry Krügerin hiljattain perustamasta studiosta. Mietteitä luvassa myös pelien katoamisesta kauppapaikalta, joista tuoreimpana esimerkkinä on vain kolme vuotta myynnissä ollut LEGO 2K Drive.
Mediakörnerissä puhuttaa katsottujen puolella jälleen kerran The Walking Dead sekä hiljattain ilmestynyt Mortal Kombat II -elokuva. Pelattujen puolella Nikoa on viihdyttänyt muun muassa GTA IV sekä Mina the Hollower, kun taas Petri on seikkaillut esimerkiksi Mixtapen sekä tuoreimman LEGO Batmanin parissa.
Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Tämä jakso on nauhoitettu 20.5.2026.
Musat by: Tomi Ruuska
Katso videoversio alta (tulossa hiukan myöhemmin) tai kuuntele jakso Spotifysta tai Apple Podcastista!