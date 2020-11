Showpainiorganisaatio AEW debytoi pian videopelien parissa – kolme projektia tekeillä

All Elite Wrestling debytoi lähitulevaisuudessa virtuaalimolskilla.

AEW tiedotti eilen tiistaina Steve Jobsiksi pukeutuneen Kenny Omegan juontamassa AEW Games -esityksessä kolmesta uudesta pelistä, joista yksi on tulossa konsoli- ja kaksi mobiilialustoille. Kovana videopelaajana tunnettu Omega on itse avustamassa pelinteossa, jotta fanit saavat varmuudella sitä, mitä toivovat.

Tekijätiiminä toimii japanilainen Yuke's, jolla on todella pitkä historia painipelien parissa, sillä se työsti käytännössä kaikki WWE SmackDown! -sarjan pelit ensimmäiseltä PlayStationilta lähtien sekä WWE 2K -sarjan pelit 19-vuosimalliin saakka. Tiimissä on mukana myös WWF No Mercy- ja Def Jam -peleistä tuttu Hideyuki Iwashita.

Varhaisessa vaiheessa olevasta konsolipeliprojektista nähtiin ensimmäistä kertaa videokuvaa, jossa vilahtivat Omegan itsensä lisäksi muun muuassa legendaarinen Chris Jericho sekä AEW:n naisten mestari Hikaru Shida.

Mobiilialustoilla nähdään puolestaan Crystallized Gamesin AEW Elite General Manager, joka päästää fanit toteuttamaan unelmiensa ottelut ja tapahtumat skenaarioineen. Kasinopeli AEW Casino Double or Nothingin sisältöä ei puolestaan tarvinne arvuutella.