Dwayne Johnson aikoo tuoda Skorpionikuninkaan takaisin

Dwayne Johnson on tuottamassa uusintaversiota, eli reboottia The Scorpion King -elokuvalle.

The Rockina laajalti tunnettu Dwayne Johnson esiintyi ensimmäistä kertaa Skorpionikuninkaana Muumion Paluussa, jonka tarinaa avattiin vielä enemmän hänen nimikkoelokuvassaan.

Deadline kertoo Universal Pictures -studion tiedottaneen, että koska Johnsonin kalenteri on melko täysi, joutuvat he mahdollisesti etsimään jonkun muun päärooliin. Kertovat he kuitenkin Johnsonin olevan hyvin innoissaan elokuvasta, joten hän saattaa mahdollisesti päätyä tähdittämään elokuvaa sittenkin. Tulevan rebootin on ajateltu sijoittuvan nykyaikaan ja sen käsikirjoittajaksi on valittu Straight Outta Comptonia kirjaillut Jonathan Herman.

Skorpionikuninkaan ympärille kehittyi lopulta oma franchise, joka on saanut peräti neljä jatko-osaelokuvaa sekä kaksi peliä: The Scorpion King: Rise of the Akkadian, joka julkaistiin PlayStation 2 ja Gamecube -konsoleille ja Game Boy Advancelle luodun The Scorpion King: Sword of Osiris tasoloikan.