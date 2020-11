The Last of Us Part II hyödyntää PS5:llä DualSense-ohjaimen ominaisuuksia

The Last of Us Part II hyödyntää PlayStation 5:llä uuden DualSense-ohjaimen ominaisuuksia.

Ahkeraan käyttöön päätyvät ainakin haptista palautetta hyödyntävät L- ja R-liipaisimet. Kumpainenkin namiska reagoi tilanteen mukaan esimerkiksi jousipyssyllä tai muulla aseella ammuskellessa. Uusien ominaisuuksien lupaillaan tuntuvan vahvasti myös venekohtauksissa, mutta myös muualla matkan varrella. Elävätpä ohjaimen värivalotkin tyylikkäästi pelitilanteen mukana.

PlayStation 5 julkaistaan Suomessa marraskuun 19. päivä.

