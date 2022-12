KonsoliFIN Podcast #200: Past, present & future

Viimeistä viedään tälle vuodelle!

Juhlahumun kunniaksi katsotaan hiukan taaksepäin mennyttä aikaa ja jutellaan sivuston eri osa-alueista. Millaista on ylläpitää videopeliverkkosivustoa Suomessa ja miltä sen tulevaisuus näyttää? Minkälainen prosessi on uutisen kirjoittaminen? Miten maailma on muuttunut vuosien varrella ja näkyykö sukupolvien välinen ero ylläpidon jokapäiväisessä kanssakäymisessä? Miten mukanaolijat päätyivät remmiin mukaan? Entä miten Toni valmistautuu striimeihin?

Näihin kaikkiin kysymyksiin luvassa vastauksia! Katsauksessa myös tietenkin castilaisten valinnat vuoden 2022 parhaiksi peleiksi.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on äänitetty 21.12.2022.

Alkubiisi: Outrun the Highway (säv. Jukka K. )

) Väliaikabiisi: Erätauko theme (säv. Tomi Ruuska )

(säv. ) Loppubiisi: Old lion (säv. Tomi Ruuska)

Jakso kuunneltavissa myös Spotifystä hiukan myöhemmin!

Kysymyksiä voi lähettää:

Discordissa kanavalla #podcast-palaute-ja-kysymykset

Twitterissä hashtagilla #kysyKonsoliFINiltä

Foorumilla ketjussa Kysy KonsoliFINiltä

Aikaleimat:

0:00:44 Intro

0:05:30 Miten, miksi ja milloin just SÄ päädyit KonsoliFINiin? – mukanaolijoiden origin storyt

0:21:30 Mitä tällaisen sivuston ylläpitämiseen kuuluu, millaista tämä touhu oli 15 vuotta sitten ja miten se on muuttunut vuosien varrella?

0:30:20 Miksi uutisten kirjoittaminen on niin mukavaa ja palkitsevaa? Minkälainen prosessi on uutisen aiheen valinta?

0:40:05 Miten valmistaudutaan striimilähetyksiin ja miten tulla oikolukijaksi?

0:49:45 Arvostelemiseen liittyviä teesejä ja juniorikaartin kokemuksia

1:06:45 VÄLIAIKA – KAHVIA JA PULLAA

1:07:40 Mikä säväytti vuonna 2022? Katsauksessa castilaisten vuoden pelit

1:51:35 Kuluneen vuoden henkilökohtaiset saittitärpit

2:00:30 Outro