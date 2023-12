Sony paljasti vuoden 2024 ensimmäiset PlayStation Plus -ilmaispelit

Sony on paljastanut vuoden 2024 ensimmäiset PlayStation Plus -nimikkeensä.

Tarjolle saadaan tuttuun tapaan kolme teosta, joista kaikki poikkeavat toisistaan kiitettävästi. Suoraa jatkoa A Plague Tale: Innocencelle oleva A Plague Tale: Requiem -seikkailu kertoo, miten Amicia ja Hugo matkaavat kauas etelään paettuaan heidän tuhoutuneesta kotikylästään.

Länkkärimeininkiä on puolestaan luvassa Evil West -paukuttelussa, kun taas Guacamelee-tekijöiden Nobody Saves the World -toimintaroolipelissä voi muuntautua mitättömyydestä etanaksi, kummitukseksi tai vaikkapa lohikäärmeeksi.

A Plague Tale: Requiem (arvostelu, PS5)

Evil West (arvostelu, PS4, PS5)

Nobody Saves the World (PS4, PS5)

Pelit menevät vaihtoon uuden vuoden jälkimainingeissa tiistaina, 2. päivä tammikuuta 2024.

Lisätietoja PlayStation Blog -tiedotteesta, täältä.